إقفال الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية التي ستُعتمد كمراكز اقتراع

طلبت وزيرة التربية والتعليم ريما كرامي، من المسؤولين عن الثانويات والمدارس والمعاهد الرسمية، التي ستُعتمد كمراكز اقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية إقفالها منذ صباح السبت وحتى مساء الاثنين.