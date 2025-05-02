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يوم وطنيّ للزراعة بعنوان "الزراعة نبض الأرض"

أخبار لبنان
2025-05-02 | 04:57
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يوم وطنيّ للزراعة بعنوان &quot;الزراعة نبض الأرض&quot;
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يوم وطنيّ للزراعة بعنوان "الزراعة نبض الأرض"

زار وزير الزراعة نزار هاني chateau st Thomas في قب الياس.

ورحب نائب رئيس معهد الكرمة والنبيذ جو أسعد توما بالحاضرين وشكر وزير الزراعة ومدير عام الوزارة على زيارتهم، لافتًا إلى أنّ قطاع الكرمة والنبيذ في لبنان نجح بفضل جهد  المصانع، ودعم اتحاد الكرمة والنبيذ برئاسة ميشلين توما والذي يضم ٢٥ خمّارة، ويعمل على تطوير القطاع وإيصال صوته محليًا ودوليًا.

وأوضح توما الدور الكبير للمعهد الوطنيّ للكرمة والنبيذ لجهة الإرشاد والدراسات وضبط الجودة بالتعاون مع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الإقتصاد.

وشدّد على وجود تحديات تتمثل في الضرائب العالية التي تطال العنب المخصص لصناعة النبيذ إضافة إلى منافسة النبيذ المستورد للنبيذ اللبناني وصعوبة تأمين يد عاملة خبيرة و تأثير التغيّر المناخي.

و قال توما: "نحن في شاتو سان توماس حولنا مصنعنا إلى صديق للبيئة وقمنا بزراعة أصناف لبنانية أصيلة من العنب مثل "العبيدي" كما نطوّر دراسات جينية لتثبيت هوية العنب اللبناني ونعتمد على الطاقة البديلة ونزرع أصنافا جديدة تتحمّل التغيّر المناخيّ".

وأشار مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود إلى أنّ قطاع النبيذ في لبنان نهض به تحدي الإيمان بهذا المنتج ما أدى إلى تسويق النبيذ اللبناني في دول العالم،كاشفا أن وزارة الزراعة جمدت الضريبة على العنب المستخدم في صناعة النبيذ كما ان البحث جار في كيفية إقناع الجهات المعنية بإزالة الضريبة المفروضة  على النبيذ المحلي.

وأبدى زير الزراعة نزار هاني إعجابه بالنماذج الزراعية التي شاهدها في منطقة البقاع والتي توازي ما هو موجود في اوروبا وهي تعطي أملا بنهوض البلد.

وأكّد أنّ الوزارة تسعى كي يصبح زيت الزيتون والعسل اللبناني بمراتب النبيذ اللبناني عالميا،كاشفا أن الوزارة بصدد الإعداد والإعلان عن يوم وطني للزراعة تحت عنوان " الزراعة نبض الأرض".

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