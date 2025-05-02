كنعان وضع بري بأجواء لقاءاته بواشنطن: اهتمام كبير بالملف اللبناني وتطبيق القوانين لاستعادة الثقة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي وضعه في أجواء زيارته لواشنطن ولقائه مع الادارة الأميركية وصندوق النقد والبنك الدولي. كما جرى عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة.وقال كنعان عقب اللقاء: "وضعت دولة الرئيس بأجواء زيارتي واشنطن ومشاركتي باجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي كما لقاءاتي مع مسؤولين في الادارة الأميركية".وأضاف: "لمست اهتماماً كبيراً بالملف اللبناني ولاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، وتمّ تأكيد وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار بالداخل اللبناني".ولفت كنعان الى أنه بشأن الإصلاحات المالية، العمل جار على استعادة الثقة من خلال، ليس فقط اقرار القوانين المحالة، انما من خلال تطبيقها ولاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والالتزامات ومعالجة قضية استرداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ اكثر من ٥ سنوات.