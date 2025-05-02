بري تابع مع زواره التطورات... موسى: مصر تدعم تطبيق وقف الأعمال العدائية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، حيث تم عرض للاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤونا متصلة بوزارة الشؤون الإجتماعية.



سفير مصر



كما استقبل بري السفير المصري علاء موسى الذي سلمه "دعوة خطية لزيارة جمهورية مصر العربية. كما كان اللقاء مناسبة، تم في خلاله عرض للتطورات العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل إعتداءاتها على لبنان وخرقها لبنود القرار الاممي 1701 وإتفاق وقف إطلاق النار.



وبعد الزيارة، قال موسى: "كان اللقاء فرصة للحديث حول بعض الأمور المتعلقة بلبنان في شقه الإقتصادي وشقه الامني، وكما تعلمون في شقه الإقتصادي هناك خطوات تم إتخاذها من جانب البرلمان ومن جانب الحكومة، وهي خطوات نرحب بها وفي إنتظار المزيد من الخطوات الاخرى".



وأضاف: "في الشق الامني، تحدثنا عن إستمرار الخروق الاسرائيلية في لبنان ولاسيما الخرق الاخير الاكبر الذي حدث يوم الأحد الماضي في الضاحية وما تم من بعده من خروقات أيضا في الجنوب، أكدت له موقف مصر الداعم لتطبيق وقف إطلاق الأعمال العدائية بشكل كامل ومن دون تمييز، وأنه كما طبق لبنان إلتزاماته على الجانب الآخر أيضا أن يطبق هذه الإلتزامات.



ولفت موسى الى أنهما تحدثا أيضا عن الآلية الفنية الآلية للمراقبة ودورها، لافتا الى أن بري متفائل خيرا في القيادة الجديدة لهذه الآلية بأن تقوم بدورها في ضبط الامر وفي معالجة شواغل الجانب اللبناني وأيضا التعامل مع الخروق الاسرائيلية .



وأعلن أنه أكّد لبري أن مصر مع جانب الأصدقاء نواصل الإتصالات مع كل الشركاء من أجل ضمان تطبيق هذا الإتفاق بكامله ومن دون تفرقة أو تمييز، ووعده بالاستمرا في هذا المسار وصولا الى حل المسألة بشكل نهائي وصولا الى عودة الإستقرار الى لبنان وإنسحاب إسرائيل من الاراضي اللبنانية كافة.