جابر بعد لقائه عون: اطلعته على نتائج الاجتماعات التي عقدت في واشنطن

أكّد وزير المالية ياسين جابر بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّه اطلعه على نتائج الاجتماعات التي عقدت في واشنطن.



وقال: "تسلّمت توجيهاته في شأن الزيارة المرتقبة إلى العراق، التي ستتمّ الاثنين المقبل برفقة وزير الطاقة، لبحث سلسلة من الملفات المشتركة، لا سيما في قطاعي النفط والكهرباء".