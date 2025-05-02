وزير الاتّصالات: التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية

دعا وزير الاتّصالات شارل الحاج نقابة موظفي شركتي الخليويّ إلى اعتماد لغة الحوار لأنها وسيلة أساسية لمعالجة المطالب.وأكّد خلال اجتماع موسع مع النقابة أنّ توفر النيات الصادقة كفيلٌ بإيجاد حلول عبر النقاش البنّاء.كما دعا إلى التركيز على تطوير القطاع وتعزيز الإنتاجية لما فيه مصلحة الجميع.وطالب إدارتي شركتي الخليوي برفع هيكلية إدارية جديدة مبنيّة على الكفاءة والجدارة، مشدّدًا على أن الإنتاجية وتطوير القطاع هي الأولوية المطلقة في هذه المرحلة.وأشار إلى أهمية التعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، والعمل بروح الشراكة للمضي قُدُمًا بالقطاع.وجدّد الحاج التزامه بالعمل على تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات وإنشاء شركة ليبان تيليكوم.