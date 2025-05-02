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الصايغ: نسجنا التحالفات في الانتخابات البلدية على هذا الأساس
أخبار لبنان
2025-05-02 | 09:50
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الصايغ: نسجنا التحالفات في الانتخابات البلدية على هذا الأساس
النائب سليم الصايغ على أنه لا يجوز أن تبقى المخيمات الفلسطينية خارج السلطة اللبنانية، لافتا الى أنه المطلوب أن تشرع للجيش اللبناني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية.
وقال الصايغ في حديث للـLBCI: "طبيعة الانتخابات البلدية مختلفة عن طبيعة الانتخابات النيابية لكن هناك تأثير مباشر من البلدية على الخيارات في الانتخابات النيابية".
ولفت الى أن حزب الكتائب نسج التحالفات على أساس ايصال رؤساء بلديات يلتزمون بنفس جديد وسيادي.
ولفت الى أن الكتائب تحالف مع القوات اللبنانية في التوجّه العام والى أن الخيار العائليّ في يغلب بعض البلدات.
أخبار لبنان
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