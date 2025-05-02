الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
16
o
الجنوب
20
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مخزومي: قرارات مجلس الدفاع الأعلى نريدها البداية القوية لإرساء سلطة الدولة
أخبار لبنان
2025-05-02 | 10:23
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مخزومي: قرارات مجلس الدفاع الأعلى نريدها البداية القوية لإرساء سلطة الدولة
اعتبر النائب فؤاد مخزومي أن "القرارات التي صدرت عن مجلس الدفاع الأعلى انعكست مزيدًا من الارتياح والثقة لدى اللبنانيين، بفعل تقدم الدولة خطوة إضافية على طريق بسط سلطتها على كل أراضيها، وتطبيق أحكام الدستور واتفاق الطائف واتفاق وقف إطلاق النار والقرارات الدولية".
وكتي مخزومي على منصة "أكس": "نريد لهذه القرارات أن تكون البداية القوية لإرساء سلطة الدولة بقواها الذاتية وحدها، فمن غير المسموح بعد اليوم بقاء السلاح خارج الشرعية، سواء أكان في أيدي لبنانيين أم غير لبنانيين... الدولة أولًا، ومصلحة لبنان أولوية".
أخبار لبنان
قرارات
الدفاع
الأعلى
نريدها
البداية
القوية
لإرساء
الدولة
التالي
جنبلاط يتابع اتصالاته… اتّفاق على ترتيبات سلمية تنزع بذور الفتنة في سوريا (الأنباء الالكترونية)
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-02-25
قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لإرساء السلام في أوكرانيا بأسرع وقت
أخبار دولية
2025-02-25
قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو لإرساء السلام في أوكرانيا بأسرع وقت
0
آخر الأخبار
2025-04-12
عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: الأوان حان لنقول جميعًا إنّ الدولة وحدها هي التي تحمينا الدولة القوية السيدة العادلة الحاضرة اليوم الدولة المنبثقة من إرادة اللبنانيين
آخر الأخبار
2025-04-12
عون في الذكرى الخمسين لـ 13 نيسان: الأوان حان لنقول جميعًا إنّ الدولة وحدها هي التي تحمينا الدولة القوية السيدة العادلة الحاضرة اليوم الدولة المنبثقة من إرادة اللبنانيين
0
أخبار دولية
2025-02-22
دبلوماسيون: أميركا تريد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن أوكرانيا الاثنين
أخبار دولية
2025-02-22
دبلوماسيون: أميركا تريد تصويت مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن أوكرانيا الاثنين
0
أخبار لبنان
2025-02-03
الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد
أخبار لبنان
2025-02-03
الرئيس عون أمام رئيس واعضاء مجلس شورى الدولة: لتكن قراراتكم مرضاة لضميركم لا لأحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:09
سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
أخبار لبنان
12:09
سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية
0
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
أمن وقضاء
11:58
قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه
0
أخبار لبنان
11:56
بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء... هذا ما قاله سلام عن مشروع قانون استقلالية القضاء
أخبار لبنان
11:56
بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء... هذا ما قاله سلام عن مشروع قانون استقلالية القضاء
0
أمن وقضاء
11:38
إصابة مسعف في إشكال بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار في بلدة صديقين
أمن وقضاء
11:38
إصابة مسعف في إشكال بين عائلتين تطور إلى إطلاق نار في بلدة صديقين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2025-04-25
صلة بين تناول الدجاج وخطر الإصابة بالسرطان... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
صحة وتغذية
2025-04-25
صلة بين تناول الدجاج وخطر الإصابة بالسرطان... هذا ما كشفته أحدث الدراسات
0
أخبار لبنان
11:56
بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء... هذا ما قاله سلام عن مشروع قانون استقلالية القضاء
أخبار لبنان
11:56
بعد إقراره في جلسة مجلس الوزراء... هذا ما قاله سلام عن مشروع قانون استقلالية القضاء
0
آخر الأخبار
07:10
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في اجواء الجنوب وتحديداً في اجواء قرى وبلدات قضاء صور
آخر الأخبار
07:10
الوكالة الوطنية: تحليق مكثف للطيران الحربي الاسرائيلي بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في اجواء الجنوب وتحديداً في اجواء قرى وبلدات قضاء صور
0
خبر عاجل
2025-04-24
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
2025-04-24
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
05:32
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
أخبار لبنان
05:32
مقررات المجلس الاعلى للدفاع: لن نسمح لحماس أو غيرها من الفصائل زعزعة الأمن ونحذرها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
0
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
رياضة
13:44
في الفوروم دو بيروت... محطات رياضية يومية ضمن مهرجان Beirut Sports Festival
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
تقارير نشرة الاخبار
13:43
يوم ماراثوني ببصمة وطنية!
0
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
أخبار دولية
13:32
تفسير واشنطن لتأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:28
العملات المشفرة هم مالي آخر على لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إسرائيل في قلب المشهد في سوريا... والعنوان: حماية الأقلية الدرزية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
تقارير نشرة الاخبار
13:25
في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مشهد الإنتخابات البلدية في قضاء عاليه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مرحبا دولة بجزئه الثاني على الـLBCI
2
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
حال الطقس
01:11
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
3
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
أخبار دولية
00:12
الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق
4
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
خبر عاجل
09:59
معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع
5
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
صحة وتغذية
13:24
لأول مرة... منظمة الصحة العالمية تتجه لدعم أدوية خسارة الوزن لعلاج السمنة
6
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
أخبار لبنان
16:23
"التجديد للكل": حزب القوات اللبنانية لم يصدر أي بيان رسمي يدعم اللائحة المنافسة
7
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إلى سكان قضاء بعبدا... هذه هي أبرز المعارك في الإنتخابات البلدية هناك
8
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
آخر الأخبار
14:28
معلومات للـLBCI: الاجتماع الذي عقد في مقام عين الزمان في السويداء وضم مشايخ العقل الثلاثة حكمت الهجري وحمود الحناوي ويوسف جربوع وممثلي الفصائل المسلحة كافة خلص إلى دخول الامن العام السوري إلى المحافظة وضمّ الفصائل المسلحة إلى أجهزة الدولة بشكل رسمي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More