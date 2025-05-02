لقاء جمع قائد الجيش بسفيرة الاتحاد الأوروبيّ

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، سفيرة الاتحاد الأوروبيّ ساندرا دو وال، يرافقها وفد من بعثة الاتحاد الأوروبيّ في لبنان.



وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.