سلام: لبنان متضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية

اعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن ما يهم الحكومة اللبنانية هو ارساء الأمن والاستقرار في سوريا وضمان سلامة شعبها وتحقيق آماله وتطلعاته.وأكد الرئيس سلام أن لبنان يتضامن مع سوريا في وجه الاعتداءات الإسرائيلية، ولديه كل الحرص على وحدة الأراضي السورية.