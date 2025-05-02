الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Sports
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...

أخبار لبنان
2025-05-02 | 14:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...

صدر عن لائحة دير القمر 2030 البيان التالي: 

"تصحيحا للمغالطات التي وردت في النشرة المسائية بمعلومات غير دقيقة مفادها أن لائحة " دير القمر ٢٠٣٠" هي لائحة حزب الوطنيين الأحرار و التيار الوطني الحر، يهم اللائحة أن توضح أولا أن لائحة "دير القمر بتجمعنا" شكلها النائب عدوان والأستاذ بستاني ويرأسها رئيس هيئة القوات اللبنانية في دير القمر السيد غسان بو سابا في حين أن لائحة ٢٠٣٠ هي لائحة مستقلة شكلها شابات وشباب دير القمر ويرئسها الدكتور ناجي جرمانوس الذين قرروا وضع آرائهم السياسية خارج البلدة وقرروا العمل على تنفيذ برنامج إنمائي لصالح البلدة من دون أن يستشيروا أحدا، وقد رحبت اللائحة مرارا وتكرارا بأي دعم من أي جهة كانت اذا كان غير مشروط، وقد أتى الدعم غير مشروط من مختلف الجهات، ولاسيما من شخصيات غير سياسية بارزة ومؤثرة في دير القمر والشوف، ومن بعض الأحزاب والقوى السياسية مشكورين ولاسيما حزب الوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية والوزيرة غادة شريم والنائب نجاة صليبا والسيدة غادة عيد وغيرهم".
 
 
لمشاهدة التقرير حول الانتخابات البلدية في دير القمر اضغط هنا 

أخبار لبنان

توضيحي

لائحة

القمر

2030...

LBCI التالي
رجي لـ"عكاظ": لبنان في عهد جديد قائم على السيادة والانفتاح
لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-03-20

بيان توضيحي من شركة "باتكو"...

LBCI
أمن وقضاء
2025-04-26

بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-17

البستاني يترك لأصدقائه ومحبّيه حريّة الخيار في الانتخابات البلدية في دير القمر

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-26

وزارة الصحة جالت في مستشفى دير القمر الحكوميّ بحضور البستاني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:23

السيد: "أمان" مستمر حتى آخر السنة... والزيارات المنزلية متواصلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان السينما الأوروبية

LBCI
أمن وقضاء
16:18

تعميم لوزير الداخلية بشان الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة والألقاب

LBCI
أخبار لبنان
15:56

عبدالله: الفاتورة الصحية لا تزال مرتفعة... ولقاء جنبلاط والشرع كان وديًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:44

ترامب يقيل مستشاره للأمن القومي مايك والتز ويعيّنه سفيرا لدى الأمم المتحدة

LBCI
منوعات
15:00

منهم ستيف جوبز وبيل غيتس ومارك زوكربيرغ... العلماء يكتشفون السر خلف نجاح أهم رجال الأعمال

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 2-5-2025

LBCI
آخر الأخبار
08:25

الشيخ سامي أبي المنى شارحًا الموقف من الأحداث في سوريا: ننبه من خطابات خلق قومية خاصة او عدائية مع اي خلق اسلامي

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

إنطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان السينما الأوروبية

LBCI
رياضة
14:08

فعاليات مهرجان omt beirut sports festival مستمرة في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

دور المختار/ة بين الأمس واليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

هذا ما يطلبه أبناء كسروان من البلديات المنتخبة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

في الشوف... مبارزات عائلية بخلطة سياسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

أبرز ما خرج به لبنان من اجتماعات الربيع 2025

LBCI
أخبار لبنان
13:35

هذا ما يقوله وزير العدل عن أهمية إقرار قانون استقلالية القضاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مجلس الوزراء أقر مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

ذريعة الدفاع عن دروز سوريا غطاء لهجمات إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:11

لبنان تحت تأثير منخفض ضعيف... طقس متقلّب وأمطار محليّة حتى الاثنين

LBCI
أخبار دولية
00:12

الجيش الإسرائيلي يقول إنّ طائراته أغارت على منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق

LBCI
خبر عاجل
09:59

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
فنّ
07:30

وفاة جيل سوبول مغنية I Kissed A Girl عن عمر 66 عامًا بطريقة مأساوية

LBCI
خبر عاجل
14:57

مصدر سوري للـLBCI حول محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع: تم التأكيد على أن الدروز جزء لا يتجرأ من المجتمع السوري وضرورة حصر السلاح في يد الدولة السورية

LBCI
خبر عاجل
11:26

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنهى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بتصريح

LBCI
أمن وقضاء
11:58

قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه

LBCI
خبر عاجل
10:58

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More