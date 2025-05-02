بيان توضيحي من لائحة دير القمر 2030...

صدر عن لائحة دير القمر 2030 البيان التالي:



"تصحيحا للمغالطات التي وردت في النشرة المسائية بمعلومات غير دقيقة مفادها أن لائحة " دير القمر ٢٠٣٠" هي لائحة حزب الوطنيين الأحرار و التيار الوطني الحر، يهم اللائحة أن توضح أولا أن لائحة "دير القمر بتجمعنا" شكلها النائب عدوان والأستاذ بستاني ويرأسها رئيس هيئة القوات اللبنانية في دير القمر السيد غسان بو سابا في حين أن لائحة ٢٠٣٠ هي لائحة مستقلة شكلها شابات وشباب دير القمر ويرئسها الدكتور ناجي جرمانوس الذين قرروا وضع آرائهم السياسية خارج البلدة وقرروا العمل على تنفيذ برنامج إنمائي لصالح البلدة من دون أن يستشيروا أحدا، وقد رحبت اللائحة مرارا وتكرارا بأي دعم من أي جهة كانت اذا كان غير مشروط، وقد أتى الدعم غير مشروط من مختلف الجهات، ولاسيما من شخصيات غير سياسية بارزة ومؤثرة في دير القمر والشوف، ومن بعض الأحزاب والقوى السياسية مشكورين ولاسيما حزب الوطنيين الأحرار والتيار الوطني الحر وحزب الكتائب اللبنانية والوزيرة غادة شريم والنائب نجاة صليبا والسيدة غادة عيد وغيرهم".