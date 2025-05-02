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توم حرب: على الدولة اللبنانية وضع جدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي
أخبار لبنان
2025-05-02 | 14:34
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توم حرب: على الدولة اللبنانية وضع جدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي
اعتبر مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب أن قرار المجلس الأعلى للدفاع خطوة ناقصة.
وسأل حرب في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI: "لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية عن نزع السلاح غير الشرعي في بيروت الإدارية وجبل لبنان؟".
وقال: "نريد دعم الجيش اللبناني لكن على الدولة اللبنانية وضع جدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي".
ورأى أن الوضع في سوريا يتجه نحو الفدرالية وأن إيران والإخوان المسلمين يقومون بتخويف الرأي العام من هذا الطرح وأن الولايات المتحدة وسويسرا هما ذات حكم فدرالي، سائلا: " أين الخوف أو المشكلة"؟".
ولفت الى أن الفصائل الأجنبية التي يديرها أحمد الشرع تأتي من خلفية داعشية وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لأميركا.
أخبار لبنان
الدولة
اللبنانية
السلاح
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