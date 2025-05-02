جنبلاط يتلقى إتصالًا من رئيس إقليم كردستان - العراق

تلقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط اتصالًا مساء اليوم من رئيس إقليم كردستان - العراق مسعود البرزاني، تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.



وقد شرح جنبلاط للبرزاني الأوضاع ونتائج زيارته إلى دمشق، وطمأنه إلى المسار الإيجابي للأمور، واعدًا بزيارته في أقرب فرصة ممكنة.

