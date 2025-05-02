عبدالله: الفاتورة الصحية لا تزال مرتفعة... ولقاء جنبلاط والشرع كان وديًا

رأى النائب بلال عبدالله أننا "لسنا مضطرين إلى ربط كل مشاريعنا بالقروض، وعلينا البدء في بناية إقتصادنا اللبناني، فلا يمكننا أن نبقى "دولة عم تشحد برا"."



وأضح عبدالله في حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI أن "القطاع الصحي هو الأكثر تضررًا خلال الأزمة والمواطن هو الحلقة الأضعف،" مشيرًا إلى أننا "نحاول رفع التغطية الصحية والإستشفائية، لكن الفاتورة الصحية لا تزال مرتفعة، وشعارنا الأول إعادة كرامة الشعب اللبناني بحصوله على الإستشفاء."



ولفت إلى أنه "في الصحة، هناك شبه إجماع بأنه لا يمكننا الإستمرار واللبناني يُهان بأمنه الصحي."



كذلك، كشف أن "لقاء جنبلاط والشرع كان وديًا وعندما يكون كذلك النتيجة ستكون إيجابية."