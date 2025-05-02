السيد: "أمان" مستمر حتى آخر السنة... والزيارات المنزلية متواصلة

أوضحت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد أنه "خلال زيارة واشنطن، كنا موحدين كوفد وأعدنا الثقة،" مشيرةً إلى أننا "قمنا كحكومة بإصلاحات عدة خلال 70 يومًا أولها موازنة 2025."وفي حديث لبرنامج "جدل" عبر الـLBCI، لفتت السيد إلى أننا "نحدث رزمة مساعدات صحية وتربوية، ونعمل مع وزارتي الصحة والتربية لتقديم هذه المساعدات."وأكدت أن "برنامج أمان مستمر حتى آخر السنة،" لافتةً كذلك إلى أننا "نعمل على أن يطال من هم فوق الـ65 سنة."وأشارت إلى أن "الزيارات المنزلية متواصلة لإعادة التقييم لـ"أمان" ولتسجيل العائلات المتضررة من الحرب."وقالت: "لبنان عليه الإستعانة بمسعادات خارجية لفترة، وسمعنا من البنك الدولي أنه يقدم هذه القروض على مدى طويل جدًا."