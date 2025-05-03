وزير الصناعة: بدء استقبال طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة UNDP

أعلن وزير الصناعة جو عيسى الخوري، بدء استقبال طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
وأوضح أنّها “الخطوة الأولى نحو القضاء على الفساد وتسهيل معاملات القطاع الصناعيّ وتحسين انتاجية العمل الاداريّ ورقمنة الملفات”.
يسعدني أن أشارككم خبر الإعلان عن طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
واليكم رابط تقديم الطلبات:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021
الخطوة الأولى نحو
-القضاء على الفساد
-تسهيل معاملات القطاع الصناعي
-تحسين انتاجية العمل الاداري
-رقمنة الملفاتhttps://t.co/NlXgtEJQXW
— Joe W. Issa-El-Khoury (@JoeIssaElKhoury) May 3, 2025
يسعدني أن أشارككم خبر الإعلان عن طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.
واليكم رابط تقديم الطلبات:
https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021
الخطوة الأولى نحو
-القضاء على الفساد
-تسهيل معاملات القطاع الصناعي
-تحسين انتاجية العمل الاداري
-رقمنة الملفاتhttps://t.co/NlXgtEJQXW