الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Researcher قصّة كبيرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جنبلاط يدين الاستهداف الإسرائيليّ لسوريا: لا يساعد على الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع

أخبار لبنان
2025-05-03 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جنبلاط يدين الاستهداف الإسرائيليّ لسوريا: لا يساعد على الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
جنبلاط يدين الاستهداف الإسرائيليّ لسوريا: لا يساعد على الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع

أدان الرئيس وليد جنبلاط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكان آخرها الغارات التي استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى ليل الجمعة السبت.

 

وقال: “هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدولة السورية، لا يساعد على استكمال الحل السياسيّ، الذي نعمل عليه مع الرئيس احمد الشرع”.

 

ودعا الدول العربية والمجتمع الدوليّ إلى توفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على  إسرائيل لوقف تدخّلها وخرقها المتمادي جوًا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

الاستهداف

الإسرائيليّ

لسوريا:

يساعد

السياسي

الشرع

LBCI التالي
موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية
وزير الداخلية والبلديات أشرف على عملية تسليم صناديق الاقتراع
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-02

وليد جنبلاط: سأزور ‫دمشق‬ مجددا لأقول للجميع إن الشام هي عاصمة ‫سوريا‬ وطلبت موعدا للقاء الشرع

LBCI
آخر الأخبار
19:39

بلال عبدالله لـ جدل: لقاء جنبلاط والشرع كان وديًا وعندما يكون كذلك النتيجة ستكون إيجابية

LBCI
أخبار دولية
2025-04-13

الشرع يتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا لدولة خليجية

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-13

الشرع سيتوجه إلى الإمارات في ثاني زيارة كرئيس لسوريا إلى دولة خليجية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:30

صلاة غيابية عن ارواح الضحايا الدروز

LBCI
أمن وقضاء
10:28

موقوفون في مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال بجرم احتيال بحسابات مصرفية

LBCI
أخبار لبنان
09:25

وزير الداخلية والبلديات أشرف على عملية تسليم صناديق الاقتراع

LBCI
أخبار لبنان
09:21

باسيل: أشعر بالألم والقلق ممّا يجري في بلدٍ نتشارك معه إرثًا حضاريًّا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-01

في سوريا أكثر من ١٠٠ قتيل في ٣ أيام... ونداءات لسحب السلاح من الطرفين

LBCI
أخبار لبنان
09:35

جنبلاط يدين الاستهداف الإسرائيليّ لسوريا: لا يساعد على الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع

LBCI
آخر الأخبار
13:00

منظمة أطباء بلا حدود: مقتل 7 أشخاص على الأقل وإصابة 20 في قصف على مستشفى وبلدة في جنوب السودان

LBCI
اسرار
03:40

أسرار الصحف المحلية ٣-٥-٢٠٢٥

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:42

فيديو لإنزال عسكريّ إسرائيليّ في السويداء… معلومات الـLBCI: قديم

LBCI
أخبار دولية
10:33

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا: وجوب اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين

LBCI
أخبار لبنان
10:30

صلاة غيابية عن ارواح الضحايا الدروز

LBCI
أخبار دولية
09:29

زيلينسكي: لن ألعب ألعاب بوتين في شأن إعلان هدنة قصيرة

LBCI
أخبار لبنان
09:25

وزير الداخلية والبلديات أشرف على عملية تسليم صناديق الاقتراع

LBCI
أخبار لبنان
08:53

وزير الصحة في طرابلس: دعم للقطاع الصحيّ وتأكيد على الشراكة مع المؤسسات الصحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
20:21

إنطلاق فعاليات الدورة 29 من مهرجان السينما الأوروبية

LBCI
رياضة
18:08

فعاليات مهرجان omt beirut sports festival مستمرة في الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:45

دور المختار/ة بين الأمس واليوم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
07:20

وفاة زوج كارول سماحة... والأخيرة تنعاه بكلمات مؤثرة (صورة)

LBCI
خبر عاجل
13:59

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في طريقه إلى دمشق للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
18:57

مصدر سوري للـLBCI حول محادثات الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع الرئيس السوري أحمد الشرع: تم التأكيد على أن الدروز جزء لا يتجرأ من المجتمع السوري وضرورة حصر السلاح في يد الدولة السورية

LBCI
خبر عاجل
15:26

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط أنهى محادثاته مع الرئيس السوري أحمد الشرع وغادر قصر الشعب من دون الإدلاء بتصريح

LBCI
أمن وقضاء
15:58

قوى الأمن حذرت من موقع إلكتروني إسرائيلي مشبوه

LBCI
خبر عاجل
14:58

معلومات للـLBCI: الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب في زيارة بعيدة عن الإعلام

LBCI
أخبار لبنان
19:45

جنبلاط يتلقى إتصالًا من رئيس إقليم كردستان - العراق

LBCI
أخبار لبنان
18:58

جنبلاط التقى الشرع في سوريا... وهذا ما دار بينهما

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More