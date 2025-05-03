جنبلاط يدين الاستهداف الإسرائيليّ لسوريا: لا يساعد على الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع

أدان الرئيس وليد جنبلاط الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وكان آخرها الغارات التي استهدفت محيط العاصمة دمشق ومناطق أخرى ليل الجمعة السبت.

وقال: “هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدولة السورية، لا يساعد على استكمال الحل السياسيّ، الذي نعمل عليه مع الرئيس احمد الشرع”.

ودعا الدول العربية والمجتمع الدوليّ إلى توفير كل الدعم لسوريا والوقوف إلى جانبها لتتمكن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضغط على إسرائيل لوقف تدخّلها وخرقها المتمادي جوًا وبرّا واحتلاله لأجزاء من الارض السورية.