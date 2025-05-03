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"الكتلة الشعبية أصبحت في حِلّ من أي التزامات"... ميريام سكاف: لا نرتضي لعائلة سكاف أن تصبح مأمورة نفوس لدى "القوات"

أخبار لبنان
2025-05-03 | 10:11
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&quot;الكتلة الشعبية أصبحت في حِلّ من أي التزامات&quot;... ميريام سكاف: لا نرتضي لعائلة سكاف أن تصبح مأمورة نفوس لدى &quot;القوات&quot;
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"الكتلة الشعبية أصبحت في حِلّ من أي التزامات"... ميريام سكاف: لا نرتضي لعائلة سكاف أن تصبح مأمورة نفوس لدى "القوات"

أعلنت رئيسة "الكتلة الشعبية" ميريام سكاف أن الكتلة أصبحت في حِلّ من أي التزامات وباتت خياراتها مفتوحة، "لأننا لا نرتضي لعائلة سكاف وروح ايلي سكاف ان تصبح مأمورة نفوس لدى القوات اللبنانية ومجرد جسر للعبور الى البلدية".

وقالت في بيان: "الى أهلنا وأحبائنا في مدينة زحلة، لأنكم مرجعيتنا النهائية أردنا ان نعود الى صفوفكم لنضعكم في اجواء الانقلاب على الكتلة الشعبية في الانتخابات البلدية. ونُسمّي ذلك انقلابا لأن لا توصيف آخر له، ولأن المعني به انتظر حتى الأيام الأخيرة وإنقضّ على التوافق. فنحن يا أهلنا ومنذ أن أُبلغنا برغبة القوات اللبنانية في التحالف مع الكتلة الشعبية رحبنا بهذا المقترح لأنه يجنّب المدينة المنافسات والتحديات والمعارك لكون البلدية تنتظر منّا عملاً انمائياً يديره فريق متجانس لا يتفرغ لصناعة المكائد وتعطيل المجلس البلدي. ذهبنا الى التوافق ويدنا ممدودة، وكانت الآمال مفعمة بأن هذا التلاقي سيصب في مصلحة زحلة أولاً وأخيراً، وألا امتدادات له الى أي شأن سياسي في المستقبل، واعتبرنا أن زحلة تستحق من الجميع تقديم تنازلات. ولأجل زحلة آلينا على انفسنا هذا الوفاق وتحمّلنا النزعات الفوقية والرؤوس التي لا تحملها اكتاف وكانت تُتلى علينا يومياً تعاليم القوّة وسردية الشكر لأن الرب مَنَّ علينا بهذا التحالف".

وأضافت سكاف: "ولا نخفيكم أن الطرف الراغب في مد الجسور "باعَنا" وعوداً لا تنتهي وكلاماً في الهواء. وفي البدايات وبهدف استمالة الكتلة الشعبية تم الاعتراف بحقنا في العدد ونائب الرئيس، قبل ان نكتشف أن هناك أوهاماً تم بيعها للعديد من المرشحين الى رئاسة البلدية وذهبت ادراج الرياح لأن القيمين على الانتخابات البلدية كانت تتنازعهم الاختلافات في ما بينهم ويحتكمون على أكثر من رأي. وعندما دخلنا مرحلة التسميات بدأت حروب الالغاء "والتصفيات"، ومنذ ذلك الحين أصبح كل اسم نقترحه معرّضاً للطعن والاستخفاف بحجة أن المرشح لرئاسة البلدية رجل كفؤ ومُثقل بالشهادات وقد ضحّى بمستقبله خارج لبنان ليخدم في بلدية زحلة ويسهر على إنمائنا، ولكأن ابناء وبنات زحلة ليسوا أهل علم ومعرفة وأصحاب كفاءات يتم توزيعها على الداخل والخارج. ومع اقتراح كل اسم كان المرشح من قبلنا يخضع لفحوص سياسية تحدد جيناته العائلية والحزبية قبل أن يتم رفضه، وفي المقابل كان يتسلل مرشحون اختارتهم القوات على ان يتم احتسابهم من حصة الكتلة الشعبية. لقد نصّبت القوات نفسها لجنة حكم على زحلة وعائلاتها الكريمة وأخضعت العديد لاختبارات على الهوية والانتماء. وبدا واضحا ان القوات كانت تشتري الوقت لانها تمتلك الخطة "باء" والتي ستخرجنا بموجبه من المشهد الانتخابي وتبقينا خارج الصندوق وتُلغي وجود الكتلة الشعبية وتُعدم فرصتها بتشكيل اي لائحة في المراحل الاخيرة للاستحقاق. وهذا الالغاء تجلّى في عشاء معراب لمنسقية زحلة، غُيّب عنه تمثيل الكتلة الشعبية بقرار مريب وهي الكتلة التي كانت ستشكل عصب نجاح اللائحة الائتلافية. وفوق ذلك كله خرجت القوات ببيان الانسحاب لتتحدث عن "مفاوضات مضنية وصلت إلى طريق مسدود، نتيجة اختلاف في الرؤية والنهج، بل وحتى النوايا. والنوايا المذكورة انما تم اكتشافها من المصدر صاحب البيان، فالقوات اللبنانية قامت بخدعة الغائيّة ودكتاتورية واستغلت الموقف المرن للكتلة قبل ان تطرح خطتها التالية، والتي لا نرى فيها سوى عملية " غدر " بنا وبمن نمثل".

وتابعت: "وبما أنه "ما بيصح الا الصحيح"، ولأننا لا نرتضي لعائلة سكاف وروح ايلي سكاف أن تصبح مأمورة نفوس لدى القوات اللبنانية ومجرد جسر للعبور الى البلدية، فإن الكتلة الشعبية أصبحت في حِلّ من أي التزامات وباتت خياراتها مفتوحة".

أخبار لبنان

الكتلة الشعبية

ميريام سكاف

القوات اللبنانية

الانتخابات البلدية

زحلة

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