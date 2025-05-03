"حزب الله" دان العدوان الصهيوني على سوريا: محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها

دان "حزب الله" في بيان، "العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف سوريا في اعتداء سافر على أراضيها، مُتلطيًا ‏خلف ذرائع وشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية، والتي تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها".‏



واعتبر أن "هذا العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها، ‏وهو يأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".‏



وإذ شدد "حزب الله" على ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا كدولة مستقلة، أعرب عن ‏ثقته بأن "أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سداً منيعاً أمام هذه المخططات المشبوهة".



ودعا المجتمع ‏الدولي وخصوصا الدول العربية إلى التحرك العاجل لِوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها.‏