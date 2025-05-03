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اليكم آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية محافظة جبل لبنان

أخبار لبنان
2025-05-03 | 13:49
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اليكم آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية محافظة جبل لبنان
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اليكم آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية محافظة جبل لبنان

أصدر وزير الداخلية أحمد الحجار تعميما بشأن آلية عمل مراكز غرف عمليات أقضية محافظة جبل لبنان.

للاطلاع على الآلية اضغط هنا 

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