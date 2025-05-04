الرئيس عون متفقدًا سير العملية الإنتخابية من وزارة الداخلية: دور البلديات رئيسي

تفقد رئيس الجمهورية غرفة العمليات في وزارة الداخلية، يرافقه وزيرا الداخلية احمد الحجار والعدل عادل نصار، مع انطلاق الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.



وأكد الرئيس عون ان "دور البلديات رئيسي، وهذا الاستحقاق أساسي، ومهمتنا تأمين الحماية والأمن والسلامة للعملية الانتخابية، ومواكبتها طوال النهار".



وشدد على ان "الانتخابات فرصة للمواطن"، وقال: "صندوق الاقتراع هو حقك الطبيعي، ضع في الصندوق اللائحة التي ترى فيها مصلحة مدينتك أو بلدتك، فأنت وحدك، أيها المواطن، من يتحمّل هذه المسؤولية".



واشار الى ان "الأجهزة الأمنية تلقت تعليمات صارمة لمواكبة العملية الانتخابية وضمان حسن سيرها".