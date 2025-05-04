جعجع دعا الناخبين إلى الإقتراع بكثافة: المنافسة لتطوير العمل لا لتصفية الحسابات

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع على حسابه على منصة "إكس": "من علامات ومؤشرات دخول لبنان في مرحلة جديدة، التزام إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها، فلا تأجيل ولا ترحيل ولا تمديد ولا ذرائع لا تنطلي على أحد، إنما تقيد صارم بالمواعيد التي تدل على جدية واحترام لحق الناس في التعبير والتغيير. ولا بد في هذا السياق، من تهنئة الحكومة على إصرارها على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها، كما تهنئتها على إنجاز كل ما يتصل بهذه العملية من تحضيرات عملانية ولوجستية.

وفي المناسبة، أتوجه إلى اللبنانيين عمومًا وأهالي جبل لبنان خصوصًا، الذين يخوضون الدورة الأولى من الانتخابات البلدية والاختيارية، لدعوتهم إلى المشاركة بكثافة في هذا الاستحقاق الذي يمس حياتهم اليومية مباشرة، ويساهم، إن أحسنوا التصويت، في تحسين بلداتهم وتطويرها وتحديثها إنمائيًا وحياتيًا.

وأتمنى على جميع اللبنانيين أن تكون الانتخابات البلدية والاختيارية عرسًا ديموقراطيًا، وأن تخاض بروح رياضية، فتكون المنافسة فيها ليس لتصفية الحسابات، إنما لتطوير العمل داخل المدن والبلدات، وان تكون عامل توحيد لا انقسام، وان يهنىء الخاسر الفائز بعد انتهاء العملية الانتخابية، وان تعود الحياة إلى طبيعتها المعتادة.

وأتوجه بالتحية إلى القوى الأمنية المستنفرة لضمان أمن العملية الانتخابية، هذه القوى التي تسهر على أمن البلاد والناس. كما أتوجه بالتهنئة الحارة لوزير الداخلية العميد أحمد الحجار على جهوده المتواصلة، منذ تسلمه مسؤولياته، للتحضير الحثيث للانتخابات البلدية وإنجاز الترتيبات المطلوبة لإتمامها على أفضل ما يكون".



