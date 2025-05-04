رئيس الجمهورية من تلفزيون لبنان: أؤكد أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري

تابع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من مبنى تلفزيون لبنان التغطية الإعلامية للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.



وقال: "العمل الذي تقومون به كبير وفعال، رغم محدودية الإمكانيات، وهو محل تقدير وثقة. نحن إلى جانبكم ومعكم، وتلفزيون لبنان هو تلفزيون الوطن. وأنا موجود هنا اليوم تأكيدًا على أهمية هذه المؤسسة الوطنية ودورها المحوري".