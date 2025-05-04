مرقص: زيارة الرئيس عون التاريخية لـ"تلفزيون لبنان" رسالة واضحة بأن التلفزيون شأنه شأن لبنان

كتب وزير الاعلام المحامي بول مرقص على منصة "اكس": "زيارة الرئيس جوزاف عون التاريخية لـ"تلفزيون لبنان" اليوم، وهي الأولى من نوعها، وموقفه الداعم رسالة واضحة بأن التلفزيون الذي بدأ بالنهوض شأنه شأن لبنان، سيبقى ويستمر ويزدهر..."

