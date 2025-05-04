مراقبو حملة "حقي" يتابعون الإنتخابات وأهلية المراكز لإقتراع المعوقين بإستقلالية

انطلقت منذ الصباح فرق المراقبة التابعة لحملة حقي - الحملة الوطنية لتنفيذ الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين، التابعة للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا.



ووزعت الحملة مراقبيها المئة على 17 فريقًا جوالًا وثابتًا، وعلى مجموعات دعم لمراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان.



وتهدف عملية المراقبة إلى التحقق من مدى أهلية المراكز الانتخابية لاقتراع الناخبين المعوقين باستقلالية وكرامة، ورصد عمليات اقتراع الناخبين المعوقين وكيفيبة التعامل معهم من هيئات الأقلام ومندوبي المرشحين والقوى الأمنية. كما يجري المراقبون مقابلات مع الناخبين المعوقين عن عمليات اقتراعهم.



وكانت مطالب الحملة خلال الدورة الحالية اقتصرت على استخدام غرف الطوابق الأرضية في المراكز الانتخابية كأقلام اقتراع وتشغيل المصاعد حيث توجد.



وتأمل الحملة اختفاء المشهد المذل لحمل الأشخاص المعوقين وكبار السن على الأدراج كما كان يحصل في كل استحقاق انتخابي، وبالتعامل السليم مع المقترعين المعوقين داخل المراكز من قبل هيئات الأقلام ومندوبي المرشحين.