عودة: مدعوون إلى محبة بلدنا والثقة به والوفاء له

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة على "أننا مدعوون إلى محبة بلدنا والثقة به والوفاء له".



وقال عودة خلال عظة قداس الأحد من كاتدرائية القديس جاورجيوس: "نحن مدعوون إلى محبة بلدنا والثقة به والوفاء له رغم قتامة الوضع، وخدمته بتواضع ومن دون عنجهية، وإعلان حسناته بشجاعة مبشرين بالأخبار السارة لا بالحرب والقتل واليأس، ومعلنين إصرارنا الدائم على التقدم به نحو الأفضل".