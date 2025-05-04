حنكش: نشهد عرسًا ديمقراطيًا يؤسس لإجراء إنتخابات نيابية نزيهة

رأى النائب الياس حنكش قبيل الادلاء بصوته في الانتخابات البلدية في رومية أن "الناس اشتاقت إلى هذا العرس الديمقراطي"، شاكرًا رئيس الجمهورية ووزارة الداخلية والقوى الأمنية على جهودهم المكثفة.



وقال: "نأمل أن تكون هذه الانتخابات تأسيسية لانتخابات نيابية نزيهة وأن تعيد الإنماء الى بلداتنا، خصوصًا وأن بلدة رومية بحاجة إلى المزيد من الإنماء لتقليل الهجرة في صفوف الشباب، إذ على البلديات العمل بشكل إنمائي للحفاظ على شبابها".