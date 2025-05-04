سليمان بعد الإدلاء بصوته في عمشيت: أدعم التغيير

شدد الرئيس السابق ميشال سليمان بعد الادلاء بصوته في عمشيت على أن "الانتخابات تعني الحرية والديموقراطية، وعلى المواطن اختيار مستقبله من خلال المجلس البلدي".



وقال: "أنا أدعم التغيير في عمشيت التي تمثلها لائحة الأمل. المنافسة في عمشيت عائلية والأحزاب هم من العائلات والكلمة للناخب الذي هو مصدر السلطات، وأتمنى على الناخبين التفكير جيدًا في اختيار ممثليهم".



وطالب بتطبيق اللامركزية الادارية والنسبية مع كوتا نسائية.