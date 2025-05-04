نديم الجميل قبيل الإدلاء بصوته: الكلمة للشعب

شدد النائب نديم الجميل قبيل الإدلاء بصوته في الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن "هذه الانتخابات هدفها أن تكون لمصلحة الشعب وإنماء المناطق وتحسين الحياة اليومية لجميع المواطنين، وفي النهاية الكلمة تعود للشعب وهو من يختار".



وقال: "هذه الانتخابات تغيّر الأوراق على الأرض وخصوصًا بعد التغيّرات في البلد والتغيرات الاقليميّة، مما يضع الحجر الأساس للتغيير الكبير المنتظر في الـ 2026".



ولفت إلى أنه "مع إعطاء الفرص الأنسب للمواطن وتعزيز التقارب بينه وبين مَن يمثله في النيابة والبلديات"، داعيا إلى "إعادة النظر في مقومات قانون الانتخابات تمهيدا لتحقيق لامركزية حقيقية".