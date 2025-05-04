"إجراءات تفتيش جديدة"... المديرية العامة للطيران المدني: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلات

أعلنت المديرية العامة للطيران المدني أن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت يشهد ازدحاما ملحوظا في بعض الأوقات، ولا سيما في الفترة الصباحية، نتيجة اعتماد إجراءات تفتيش جديدة تهدف إلى تعزيز أمن وسلامة المسافرين المغادرين، وذلك التزاما بالأنظمة والقوانين الدولية المعمول بها في المطارات حول العالم.



وحرصا على تسهيل حركة المرور داخل المطار وتفادي تأخّر المسافرين عن رحلاتهم، طلبت المديرية العامة للطيران المدني من جميع المغادرين التوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع رحلاتهم، لإتمام إجراءات تسجيل الحقائب وختم الجوازات في الوقت المناسب.



وأكدت المديرية أهمية التزام المسافرين، بهذه الإجراءات، لما فيه من ضمان لأمنهم وسلامتهم وراحتهم، وهو ما تحرص عليه في مختلف الظروف.