مرقص إقترع في بلدية بصاليم ودعا إلى المشاركة بديمقراطية في الإنتخابات

اقترع وزير الإعلام المحامي بول مرقص للانتخابات البلدية والاختيارية في دار بلدية بصاليم في قضاء المتن، بعد مشاركته في القداس في كنيسة سيدة النجاة.



ودعا إلى المشاركة في الانتخابات بديمقراطية، مشيرًا الى ان "الدولة بتوجيهات رئيس الجمهورية حريصة على إجراء هذا الاستحقاق في موعده بكل سلاسة وهدوء".



وقال: "لتكن معركة ديمقراطية، وفي ختام هذا النهار، فليهنىء الخاسر الرابح، سواء بلديًا او اختياريًا، بكل سلمية وديموقراطية وحضارة، وفي هذا دليل على أن الحكومة، بتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي رأيتموه يقوم صباحًا بزيارات ميدانية، ودولة رئيس مجلس الوزراء في النداء الذي أطلقه مساء أمس، حريصة على هذا الاستحقاق".



وإذ أثنى على التنظيم الذي قامت به وزارة الداخلية، أكد "إصرار الحكومة على احترام الآجال والمواعيد الدستورية، بعد تأجيل لمرات عدة، لئلا يتردد اللبنانيون بعد الآن في حسم تفكيرهم لناحية تأكيد حصول الانتخابات في ظل هذا العهد الرئاسي الجديد، وهذه الحكومة الجديدة، في مواعيدها مهما كانت الصعوبات".

وقال: "بهمة الناس وتعاون الجميع وسهر الدولة بكل أجهزتها، ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات وعلى رأسها الوزير حجار، سينجز الاستحقاق اليوم الذي يشكل مدماكًا على طريق تفعيل اللامركزية".



وختم: "أهمية اللامركزية هي في الإنماء حيث تشكل البلديات الوحدات التي بها وعبرها يتمّ تفعيل انماء المناطق، وبالتالي لن يبقي الكاهل على الدولة المركزية".