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نواف سلام: ننتظر بشوق رؤية الإماراتيين وكل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية

أخبار لبنان
2025-05-04 | 07:20
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نواف سلام: ننتظر بشوق رؤية الإماراتيين وكل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية
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نواف سلام: ننتظر بشوق رؤية الإماراتيين وكل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية

اعتبر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أن خطوة دولة الإمارات العربية المتحدة في إلغاء قرار منع سفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان هي دليل على عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وهي خطوة تستحق كل الشكر والتقدير، لدولة الامارات ولرئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأكد الرئيس سلام أن لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية.

أخبار لبنان

نواف سلام

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