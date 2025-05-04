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العميد فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني وأعطى توجيهاته بتقديم المساعدة الفورية للناخبين
أخبار لبنان
2025-05-04 | 07:33
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العميد فرح تفقد نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني وأعطى توجيهاته بتقديم المساعدة الفورية للناخبين
تفقد المدير العام للدفاع المدني بالتكليف، العميد نبيل فرح، نقاط تمركز عناصر الدفاع المدني المنتشرين في مختلف أقضية محافظة جبل لبنان، واطّلع ميدانيا على جهوزيتهم وعلى حسن تنفيذ الخطة الموضوعة لمواكبة الانتخابات البلدية والاختيارية في مرحلتها الأولى.
وقد أثنى العميد فرح، وفق بيان صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية على "الجهوزية العالية التي أظهرها العناصر"، مشددا على أهمية البقاء في أعلى درجات الاستعداد لتلبية نداء المواطنين في أي لحظة.
كما أعطى توجيهاته بتقديم المساعدة الفورية للناخبين، ولا سيما كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم إلى أقلام الاقتراع بأمان.
وفي هذا الإطار، تمركز نحو ٥٨٥ عنصرا في حوالي ٢٠١ نقطة انتشار ميدانية، مدعومين بـ١٧٨ آلية، لتأمين مواكبة العملية الانتخابية. وقد نُفّذت حتى الساعة ١٩٩ مهمة، توزّعت بين مساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن مراكز الاقتراع، والتدخل لمعالجة ١٠ حالات طارئة ميدانيا، فيما نقلت ٤ حالات إلى المستشفيات بسبب عوارض صحية.
وبحسب البيان، فإن هذه الجهوزية الخاصة بالمواكبة الانتخابية تسير بالتوازي مع استمرار العناصر في تنفيذ المهام الموكلة إليهم على كامل الأراضي اللبنانية، ولا سيما مهام الإطفاء والإسعاف والإنقاذ، وغيرها من الواجبات اليومية التي يضطلعون بها على مدار الساعة، حفاظا على سلامة المواطنين.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار حالة الجهوزية التامة حتى صباح الإثنين الواقع فيه ٥ أيار، وحرصها الدائم على تأدية واجبها في حماية المواطنين خلال مختلف المحطات الوطنية. كما ذكرت المواطنين بضرورة الاتصال على الرقم ١٢٥ أو التواصل عبر واتساب على الرقم ٧٠١٩٢٦٩٣ للتبليغ عن أي طارئ.
أخبار لبنان
نبيل فرح
الدفاع المدني
جبل لبنان
الانتخابات البلدية والاختيارية
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