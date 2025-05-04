ميقاتي: ما يعنيني مصلحة طرابلس وأهلها وأنا على مسافة واحدة من الجميع

أشاد الرئيس نجيب ميقاتي بسير الانتخابات البلدية والاختيارية في جبل لبنان، وبأهمية هذا الاستحقاق الحيوي في المسار التنموي، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للمشاريع التنموية بدل الركون للعصبيات الطائفية والحزبية والعائلية.



ودعا الى أن "تأخذ المنافسة الديمقراطية مداها".



وقال ميقاتي في تصريح: "ما يعنيني في موضوع الانتخابات البلدية في طرابلس هو مصلحة المدينة وأهلها بالدرجة الأولى، وأنا مستمر في الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وأدعو كل الفاعليات وخصوصا السياسية الى تقديم الدعم الكامل للمجلس البلدي الجديد الذي سيختاره أبناء طرابلس ودفعه نحو تحقيق الأفضل للمدينة وأهلها".