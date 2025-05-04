مكتب وزير الداخلية: ١٢ شكوى بشأن رشاوى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بيان، أنه ورد إلى غرفة العمليات المركزية الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية ١٢ شكوى بشأن رشاوى انتخابية في عدد من مناطق محافظة جبل لبنان.



وأكد أنه تمت إحالة المعلومات الواردة إلى قوى الامن الداخلي للتحقق منها ومتابعتها مع القضاء المختص لاتخاذ الاجراءات القانونية.



وأفاد بأنه في محلة الفنار في المتن الشمالي ألقت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي القبض على أحد المواطنين بشبهة دفع رشاوى لصالح أحد المرشحين، فتمت إحالة الملف إلى مفرز الجديدة القضائية التي فتحت محضرا عدليا بإشراف القضاء المختص.