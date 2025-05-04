الإمارات تسمح بسفر مواطنيها إلى لبنان اعتبارا من 7 أيار

أعلنت دولة الإمارات الأحد السماح لمواطنيها بالسفر إلى لبنان اعتبارا من 7 أيار، بعد أيام من إلغائها حظر السفر المفروض إثر خلاف دبلوماسي سنة 2021، في خطوة رحبت بها بيروت.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ وزارة الخارجية "تلغي قرار منع سفر المواطنين إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، والسماح لهم بالسفر إليها وذلك اعتبارا من 7 أيار 2025".



وشكر رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أبوظبي على قرارها، مشددا في بيان على أن "لبنان واللبنانيين ينتظرون بشوق رؤية أشقائهم الإماراتيين كما كل الأخوة في الخليج وسائر العرب في الربوع اللبنانية".



كما رحبت الخارجية اللبنانية بالقرار الذي يدفع "العلاقات الأخوية... قدما لما فيه خير الشعبين والبلدين".



وأملت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود في بيان أن "تحذو سائر دول مجلس التعاون الخليجي حذو دولة الإمارات في أقرب وقت ممكن، ليعود لبنان مقصد أشقائه العرب، ومركز النشاط السياحي والثقافي في المنطقة".

