النسبة الاجمالية في الانتخابات الى الآن: 40.43 في المئة والمقترعون 337294

بلغت النسبة الاجمالية في الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان الى الان، وفق وزارة الداخلية والبلديات، 40.43 في المئة، وعدد المقترعين بلغ 337294.



وأتت النسب على الشكل الاتي:



كسروان %56.08

عاليه 38.19%

جبيل 52.27%

بعبدا 35.01%

المتن 34.29%

الشوف 40.53%