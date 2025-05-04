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نسبة الاقتراع الاجمالية بلغت حتى الساعة السادسة مساءً 41.61% وعدد المقترعين 347110

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن نسبة الاقتراع الاجمالية في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الساعة السادسة مساء 41.61% وعدد المقترعين 347110.



وتوزعت كالآتي:

كسروان %56.73

عاليه 39.34%

جبيل 54.05%

بعبدا 36.01%

المتن 35.60%

الشوف 41.74%