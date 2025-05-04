نصف ساعة متبقية على اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع

أعلنت وزارة الداخلية والبلديات أن نسبة الاقتراع الاجمالية في محافظة جبل لبنان بلغت حتى الساعة السادسة والنصف مساءً 43.42% وعدد المقترعين 362236.



وتوزعت كالآتي:



كسروان %59.04

عاليه 40.96%

جبيل 56.05%

بعبدا 37.90%

المتن 35.60%

الشوف 43.68%