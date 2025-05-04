مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان

مع اقفال الصناديق بلغت نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان 44،59% وتوزعت النسب على الشكل التالي:



كسروان: 59،40%

عاليه: 41،51%

جبيل: 56،70%

بعبدا: 38،29%

المتن الشمالي: 37،91%

الشوف: 44،82%