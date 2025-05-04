لائحة "كلنا لضيعتنا" تنفي خبر توقيف رئيس اللائحة بتهمة رشوة انتخابية...

تناقلت وسائل التواصل الإجتماعي خبراً مفاده "توقيف رئيس لائحة "كلنا لضيعتنا" في بيت شباب، الشاوية والقنطيرة كميل عطالله".



وقد أكدت اللائحة ان "هذا الخبر عارٍ عن الصحة وان موضوع الرشوة لا يمت إلى الحقيقة بصلة".