الرئيس عون ممتن لقرار السماح بسفر الإماراتيين إلى لبنان: خطوة تعبّر عن نبل الموقف

أجرى الرئيس جوزيف عون اتصالاً هاتفيًا برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، شكره خلاله على قراره الأخوي بالسماح بسفر المواطنين الإماراتيين إلى لبنان بدءًا من 7 أيار 2025.

وأعرب الرئيس عون عن تقديره وامتنانه لسرعة الاستجابة لهذا الطلب، الذي كان قد طرحه خلال لقائه الأخير مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي.

وثمّن الرئيس عون هذه الخطوة الكريمة، معتبرًا أنها تعبّر عن نبل الموقف وصدق النوايا، مؤكدًا أن "وعد ووفى"، ومبدياً تطلعه إلى مزيد من التعاون المثمر لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين اللبناني والإماراتي.