مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

توقعت "مصلحة الأرصاد الجويّة" أن يكون الطقس يوم غد الاثنين "غائم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف في الداخل وعلى المرتفعات ، يتوقع تساقط أمطار متفرقة ومتقطعة تشتدً أحياناً خاصة في المناطق الشمالية والداخلية مع حدوث برق ورعد فترة قبل الظهر كما تنشط الرياح وتتساقط بعض الثلوج الخفيفة على ارتفاع ٢٦٠٠ متر وما فوق ، يتحسّن الطقس تدريجيًّا اعتباراً من المساء ويتحول إلى قليل الغيوم".