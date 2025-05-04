الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من البلدات اللبنانية نتائج لافتة.



في قضاء عاليه، فازت لائحة «التوافق والعمل» بكامل مقاعد المجلس البلدي في بلدة الرَّمليِّة، كما سجلت اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر فوزاً في رويسة النعمان. كذلك، فازت لائحة آلان عيد المدعومة من التيار في المطلة (قضاء الشوف)، بينما حصدت لائحة «بيت الدين بتوحدنا» برئاسة عبدو كرم جميع المقاعد البلدية في بيت الدين.



أما في منطقة المتن، فقد حقق التيار الوطني الحر وحلفاؤه انتصارات بارزة، أبرزها فوز لوائح مدعومة في الزلقا وجل الديب والكحالة وسوق الغرب، بالإضافة إلى فوز لائحة التيار برئاسة باتريك زوين في يحشوش، وبلائحة أخرى في المنصورية. وتشير الماكينة الانتخابية للكتائب إلى اقتراب إعلان فوز الحزب بأكثرية البلديات ضمن اتحاد بلديات المتن.



في قضاء جبيل، فاز المختاران روجيه قصيفي وجول ضاهر في بلاط. وفي بلدة العقيبة (قضاء كسروان)، حصدت لائحة التيار الوطني الحر الفوز، علماً أن العقيبة تُعد معقلاً لنائب القوات اللبنانية.



وفي الشوف، سجل فوز لائحة "دير القمر بتجمعنا" المدعومة من القوات اللبنانية والوزير السابق ناجي البستاني بكافة المقاعد الاختيارية بعد فرز 14 صندوقاً من أصل 18.



في السياق نفسه، أظهرت النتائج الأولية في رشميا وأولي فوز المخاتير جوزف بو سلوان وأنطوان نجم، المدعومين من القوات اللبنانية، والمختار فادي كفراوي، وسط ترقّب للنتائج النهائية.



من جهة أخرى، جاءت نتائج بعض البلدات بالتزكية، كما في الرابية وقرنة شهوان.



وفي بكفيا، حُسم الفوز لصالح نيكول الجميل، بينما فازت ميرنا المر في بتغرين. أما في ضهور الشوير، فقد سجّلت اللائحة المدعومة من النائب الياس بو صعب فوزاً واضحاً.



وفي برمانا، فاز بيار الأشقر، في حين حسم طوني أبو جودة النتائج لصالحه في دير الحرف، بدعم من التيار الوطني الحر.