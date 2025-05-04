الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

أخبار لبنان
2025-05-04 | 16:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

شهدت الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من البلدات اللبنانية نتائج لافتة.

في قضاء عاليه، فازت لائحة «التوافق والعمل» بكامل مقاعد المجلس البلدي في بلدة الرَّمليِّة، كما سجلت اللائحة المدعومة من التيار الوطني الحر فوزاً في رويسة النعمان. كذلك، فازت لائحة آلان عيد المدعومة من التيار في المطلة (قضاء الشوف)، بينما حصدت لائحة «بيت الدين بتوحدنا» برئاسة عبدو كرم جميع المقاعد البلدية في بيت الدين.

أما في منطقة المتن، فقد حقق التيار الوطني الحر وحلفاؤه انتصارات بارزة، أبرزها فوز لوائح مدعومة في الزلقا وجل الديب والكحالة وسوق الغرب، بالإضافة إلى فوز لائحة التيار برئاسة باتريك زوين في يحشوش، وبلائحة أخرى في المنصورية. وتشير الماكينة الانتخابية للكتائب إلى اقتراب إعلان فوز الحزب بأكثرية البلديات ضمن اتحاد بلديات المتن.

في قضاء جبيل، فاز المختاران روجيه قصيفي وجول ضاهر في بلاط. وفي بلدة العقيبة (قضاء كسروان)، حصدت لائحة التيار الوطني الحر الفوز، علماً أن العقيبة تُعد معقلاً لنائب القوات اللبنانية.

وفي الشوف، سجل فوز لائحة "دير القمر بتجمعنا" المدعومة من القوات اللبنانية والوزير السابق ناجي البستاني بكافة المقاعد الاختيارية بعد فرز 14 صندوقاً من أصل 18.

في السياق نفسه، أظهرت النتائج الأولية في رشميا وأولي فوز المخاتير جوزف بو سلوان وأنطوان نجم، المدعومين من القوات اللبنانية، والمختار فادي كفراوي، وسط ترقّب للنتائج النهائية.

من جهة أخرى، جاءت نتائج بعض البلدات بالتزكية، كما في الرابية وقرنة شهوان.

وفي بكفيا، حُسم الفوز لصالح نيكول الجميل، بينما فازت ميرنا المر في بتغرين. أما في ضهور الشوير، فقد سجّلت اللائحة المدعومة من النائب الياس بو صعب فوزاً واضحاً.

وفي برمانا، فاز بيار الأشقر، في حين حسم طوني أبو جودة النتائج لصالحه في دير الحرف، بدعم من التيار الوطني الحر.

أخبار لبنان

البلدية:

اليكم

النتائج

المناطق..

LBCI التالي
هكذا يبدو المشهد الانتخابي في الباروك
إنجازات ضد شبكات تهريب المنتجات الزراعية لوزارة الزراعة والجمارك
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-04-15

مصادر رسمية لـ"الجمهورية": الرئاسة مع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في كل المناطق

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-02

النائب سليم الصايغ للـLBCI: طبيعة الانتخابات البلدية مختلفة عن طبيعة الانتخابات النيابية لكن هناك تأثير مباشر من البلدية على الخيارات في الانتخابات النيابية

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-25

الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات أطلقت عملية مراقبة الانتخابات البلدية والاختيارية

LBCI
آخر الأخبار
13:12

الرئيس سلام: الانتخابات البلدية مناسبة لمحاسبة من كان سابقًا ولتجديد دم البلديات وتفعيل الإنماء

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:32

رازي الحاج لـ"الشرق الأوسط": على الحكومة اتخاذ تدابير صارمة بحق القرض الحسن

LBCI
صحف اليوم
00:20

أوساط سياسية لـ"الجمهورية": الانتخابات كانت ناجحة من الناحيتين التنظيمية والأمنية

LBCI
صحف اليوم
00:09

البزري لـ"الأنباء" الكويتية: الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا ولبنان صنوان لا يفترقان

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 5-5-2025

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-02

توضيح من تحالف عائلات عرمون حول تقرير للـ LBCI عن الانتخابات البلدية

LBCI
آخر الأخبار
09:29

نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي: الانتخابات البلدية والإختيارية استحقاق إداري محلي والتيار يناضل لتحوليه الى استحقاق انمائي

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:29

بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة

LBCI
أخبار لبنان
12:23

وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية

LBCI
أخبار لبنان
11:23

وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر

LBCI
أخبار لبنان
10:40

في قرطبا... "عرس الديمقراطية"

LBCI
أخبار لبنان
10:32

في برجا... لائحتان متنافستان

LBCI
أخبار لبنان
10:19

سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%

LBCI
أخبار لبنان
10:18

نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة

LBCI
أخبار لبنان
09:14

العملية الإنتخابية مستمرّة... إليكم الأجواء من أنطلياس

LBCI
أخبار لبنان
09:05

الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
أخبار لبنان
07:01

"إجراءات تفتيش جديدة"... المديرية العامة للطيران المدني: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلات

LBCI
حال الطقس
01:37

إستقرار جوي... هذه تفاصيل طقس مطلع الأسبوع

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
17:13

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
خبر عاجل
14:38

فوز نيكول الجميل رئيسة لبلدية بكفيا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More