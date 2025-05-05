الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
19
o
الجنوب
22
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة التربية ردت على ما يُتداول عن حقوق العاملين في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين
أخبار لبنان
2025-05-05 | 01:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
وزارة التربية ردت على ما يُتداول عن حقوق العاملين في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين
ردا على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص حقوق العاملين والعاملات في القطاع التربوي وخصوصا المتعاقدين والمتعاقدات، أوضحت وزارة التربية والتعليم العالي التالي:
١- ان وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي ومنذ تسلمها لمهامها، أعلنت أن انصاف العاملين والعاملات في القطاع التربوي وتحسين أوضاعهم هو في مقدمة أولوياتها، وعملت على ذلك من خلال المرسوم الذي صدر مؤخرا وحقق عددا من المطالب.
٢- ان وقف الانتاجية وتغيير وسيلة دفعها وضمها الى الراتب الشهري والى بدل أجر الساعة بالنسبة للمتعاقدين، أتى نتيجة قرار مجلس الوزراء بوقف السلف والدفع على أساس بنود الموازنة.
٣- ان وزيرة التربية وفور قبض المتعاقدين لجزء من حقوقهم، رحبت بالتواصل مع روابط الملاك ولجان المتعاقدين في التعليم الأساسي والثانوي من مختلف التسميات الذين بادروا مشكورين الى فك الاضراب، وهذا الأمر انعكست اثاره بحمل المطالب كافة الى مجلس الوزراء الذي تريث لدراسة تلك الطلبات وتحديد كيفية تلبية ما هو قانوني منها.
٤- ان وزيرة التربية تثمن عاليا إقدام غالبية الأساتذة وبعد قبضهم لمستحقاتهم وقبل جلسة مجلس الوزراء، على فتح المدارس وفك الاضراب وتشجيع الحوار العاقل المنتج البعيد عن لغة المزايدات الفارغة والكلام النابي الذي لا يليق بأن يصدر عمن يربون الأجيال.
٥- ان وزيرة التربية ستعطي اهتماما عاليا للتنسيق مع روابط أساتذة الملاك ولجان المتعاقدين في الأساسي والثانوي لدى العمل على متابعة تحقيق المطالب المحقة الممكنة، ووضع الخطط لتحسين واقع المدرسة الرسمية، والسعي للنهوض بها وتنظيم واقع الاساتذة المتعاقدين بحسب الحاجات والمؤهلات.
٦- ان وزيرة التربية تقوم بالتنسيق مع وزارة المالية، من أجل وضع تصور حول امكان تأمين الأموال الضرورية لتحقيق المطالب المحقة.
٧- تؤكد وزيرة التربية أن هدفها هو الوصول الى سلسلة رتب ورواتب تتناسب مع مكانة المعلم المهنية وتنصف المستحقين من العاملين والعاملات في القطاع التربوي.
أخبار لبنان
وزارة التربية
المتعاقدين
المدرسة الرسمية
التالي
الجميّل: حصل تغيير كبير في المتن وسننقل تجربتنا الإنمائية على صعيد كل القضاء
الجيش: دهم معمل لتصنيع حبوب الكبتاغون في منطقة حرف السماقة - الهرمل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-03-29
كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب
أخبار لبنان
2025-03-29
كرامي: ملتزمون بمسيرة انصاف التربويات والتربويين والعاملين في وزارة التربية لحين الوصول الى سلسلة رتب ورواتب
0
أخبار لبنان
2025-05-02
وزارة التربية: إعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة
أخبار لبنان
2025-05-02
وزارة التربية: إعداد جداول مستحقات للمتعاقدين بدل فروقات الساعات المنفذة والصفائح وتعويض المثابرة
0
أخبار لبنان
2025-04-17
صدور المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية في الجريدة الرسمية
أخبار لبنان
2025-04-17
صدور المرسوم الرامي إلى إعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في وزارة التربية في الجريدة الرسمية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17
رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-17
رابطة الأساتذة المتعاقدين تعتصم رفضًا لقراراتِ وزيرةِ التربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:51
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
03:51
بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
0
اقتصاد
03:35
كركي: 53 مليار ليرة سلفات جديدة للعمليات المقطوعة وسنباشر بدفع سلفات للطبابة
اقتصاد
03:35
كركي: 53 مليار ليرة سلفات جديدة للعمليات المقطوعة وسنباشر بدفع سلفات للطبابة
0
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
أخبار لبنان
03:14
اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس
0
أمن وقضاء
02:45
كشف ملابسات جريمة قتل وتوقيف أحد المتورّطين بها
أمن وقضاء
02:45
كشف ملابسات جريمة قتل وتوقيف أحد المتورّطين بها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:32
مصير معركة الانتخابات البلدية في حراجل مجهول بسبب كثافة الاقتراع
آخر الأخبار
15:32
مصير معركة الانتخابات البلدية في حراجل مجهول بسبب كثافة الاقتراع
0
اقتصاد
2025-04-28
بحصلي يطمئن: أسعار المواد الغذائية تحافظ على إستقرارها
اقتصاد
2025-04-28
بحصلي يطمئن: أسعار المواد الغذائية تحافظ على إستقرارها
0
آخر الأخبار
2025-04-24
الرئيس بري: لا تأجيل للانتخابات البلدية وحتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو الاسرائيلي
آخر الأخبار
2025-04-24
الرئيس بري: لا تأجيل للانتخابات البلدية وحتى البيوت المصنّعة يدمرها العدو الاسرائيلي
0
موضة وجمال
03:40
لهذا السبب... عارضة أزياء شهيرة ممنوعة من حضور الميت غالا 2025!
موضة وجمال
03:40
لهذا السبب... عارضة أزياء شهيرة ممنوعة من حضور الميت غالا 2025!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:29
بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة
أخبار لبنان
12:29
بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة
0
أخبار لبنان
12:23
وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية
أخبار لبنان
12:23
وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية
0
أخبار لبنان
11:23
وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر
أخبار لبنان
11:23
وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر
0
أخبار لبنان
10:40
في قرطبا... "عرس الديمقراطية"
أخبار لبنان
10:40
في قرطبا... "عرس الديمقراطية"
0
أخبار لبنان
10:32
في برجا... لائحتان متنافستان
أخبار لبنان
10:32
في برجا... لائحتان متنافستان
0
أخبار لبنان
10:19
سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%
أخبار لبنان
10:19
سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%
0
أخبار لبنان
10:18
نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة
أخبار لبنان
10:18
نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة
0
أخبار لبنان
09:14
العملية الإنتخابية مستمرّة... إليكم الأجواء من أنطلياس
أخبار لبنان
09:14
العملية الإنتخابية مستمرّة... إليكم الأجواء من أنطلياس
0
أخبار لبنان
09:05
الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة
أخبار لبنان
09:05
الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
16:31
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..
أخبار لبنان
16:31
الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..
2
أخبار لبنان
07:01
"إجراءات تفتيش جديدة"... المديرية العامة للطيران المدني: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلات
أخبار لبنان
07:01
"إجراءات تفتيش جديدة"... المديرية العامة للطيران المدني: للتوجّه إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الرحلات
3
خبر عاجل
15:12
ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل
خبر عاجل
15:12
ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل
4
أخبار لبنان
16:04
مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..
أخبار لبنان
16:04
مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..
5
آخر الأخبار
17:13
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
آخر الأخبار
17:13
فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة
6
اسرار
23:39
أسرار الصحف 5-5-2025
اسرار
23:39
أسرار الصحف 5-5-2025
7
أخبار لبنان
12:24
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان
أخبار لبنان
12:24
مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان
8
آخر الأخبار
16:45
فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف
آخر الأخبار
16:45
فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More