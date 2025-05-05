اخماد حريق شبّ ليلاً في منتجع في طرابلس

شبّ حريق بعد منتصف الليل، في أحد المنتجعات في طرابلس، وامتدت ألسنة اللهب إلى طبقاته ما دفع المقيمين فيه إلى مغادرته فورا، في حين عملت فرق الدفاع المدني لساعات على محاصرة النيران وتمكنت من اخمادها.



وقد أحدث الحريق أضرارا هائلة في المنتجع.