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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
2025-05-05 | 03:51
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بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية... هذا ما جاء فيه
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم في خلال شهر أيار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
ولفتت المديرية في بيان، الى أن أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم ايام الخميس باستقبال معاملات جديدة، فيما باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.
كما أشارت الى أن أمانة السجل العقاري في الشوف ستقوم في خلال شهر أيار 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس باستقبال معاملات جديدة وبتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
كما أعلنت أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم في خلال شهر أيار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية، فيما باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.
هذا ولفتت المديرية الى أن المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 8 أيار 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:
الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين
الشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب
وقالت إن المكتب العقاري الكائن في سراي سيقوم نهار الخميس في 22 أيار 2025 باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.
وأشارت الى أن المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم ايام الثلاثاء في 6-13-20 و27 أيار وايام الخميس في 15 و29 أيار 2025 باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، أمانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر أيار 2025 كل نهار الخميس بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وستستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وأيام الجمعة في 9-16-23 و30 أيار بتسليم سندات الملكية الجاهزة وبتسليم الافادات العقارية وذلك لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً وستقوم نهار الثلاثاء في 13 أيار باستقبال معاملات جديدة.
هذا وأشارت الى أن أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم في خلال شهر أيار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).
وأكدت أن رئيس المكتب العقاري في جبيل وكسروان سيقوم خلال شهر أيار 2025 كل نهار ثلاثاء باستقبال معاملات جديدة.
أخبار لبنان
المديرية
العامة
للشؤون
العقارية...
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