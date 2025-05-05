الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزير الاقتصاد أطلق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة

أخبار لبنان
2025-05-05 | 04:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزير الاقتصاد أطلق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزير الاقتصاد أطلق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط إطلاق طلب تقديم العروض لمكننة خدمات مصلحة الملكية الفكرية في الوزارة، التي تشمل نحو 26 خدمة متنوعة في مجالات العلامات التجارية، البراءات، حقوق المؤلف والنماذج الصناعية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق التحديث والإصلاح".

ولفت الى أن "هذه المبادرة تأتي استكمالا لمشروع المكننة في وزارة الاقتصاد، بعد اتمام ما يقارب 24 خدمة أخرى حتى اليوم"، قائلا: "نتوقع مع استكمال هذه المرحلة أن تكون المديرية العامة للاقتصاد والتجارة (بقيادة محمد أبي حيدر) ممكننة كلياً قبل نهاية النصف الأول من العام 2026، لتشكّل بذلك نواة حقيقية للحكومة الإلكترونية في لبنان".

ويأتي هذا المشروع، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ضمن رؤية الوزارة لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية تشمل:

- تسهيل بيئة الأعمال للمواطنين والشركات.

- تسريع الإجراءات وتقليص الوقت.

- تحسين كفاءة الإدارة العامة.

- تعزيز الشفافية في العمل الحكومي.

وقال وزير الاقتصاد: "هذه الخطوة تمثل جزءا مهما من التحوّل الرقمي الذي نسعى لتحقيقه في لبنان، وتسهم في حماية الابتكار والإبداع في مختلف المجالات".

***للاطلاع على تفاصيل طلب تقديم العروض، يمكنكم زيارة الرابط التالي:

https://procurement-notices.undp.org/view_negotiation.cfm?nego_id=33021

أخبار لبنان

عامر بساط

وزير الاقتصاد

مصلحة الملكية الفكرية

مكننة

LBCI التالي
جاد دميان للـLBCI: مرتاحون لنتائج الإنتخابات في جبل لبنان... وهذا ما قاله عن دير القمر
تدابير سير على اوتوستراد عمشيت – المدفون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-05-03

وزير الصناعة: بدء استقبال طلب تقديم العروض لمكننة وزارة الصناعة بمساعدة UNDP

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-30

ترامب: الإنصاف في التعاملات التجارية مع الصين يشمل الملكية الفكرية

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-07

وزير الاقتصاد يطلق خدمة إلكترونية جديدة...

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-03

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومصرف الإسكان بشأن الاستحصال على إفادات نفي الملكية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:11

الجيش يتسلم فلسطينيًا ثانيًا مشتبهًا بتورطه في عمليتَي إطلاق الصواريخ باتجاه اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:06

بلاسخارت وضعت رجي في أجواء زيارتها الى اسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير الصحة من دار الفتوى: نعد بخطوات ملموسة في الاستشفاء والدواء

LBCI
أخبار لبنان
06:58

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي: نثمّن موقف الرئيس عون بموضوع حصر السلاح بيد الدولة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:51

مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي يوافق على توسيع الهجوم على غزة

LBCI
منوعات
11:00

مهرجان لصيد الأسماك يحيي الموروث البحري في قطر

LBCI
أخبار دولية
01:02

ترامب: نريد إبرام اتفاق تجاري عادل مع الصين

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
12:29

بالأرقام... هكذا تراجعت نسب الاقتراع في كل محافظة

LBCI
أخبار لبنان
12:23

وزير الداخلية: عدد الشكاوى ليس مرتفعًا وطبيعة بعضها إدارية والبعض الآخر أمنيّ أمّا القليل منها فهو شكاوى ذو طابع رشوى إنتخابية وتم تحويلها إلى المفارز القضائية المعنية

LBCI
أخبار لبنان
11:23

وزير الإعلام بول مرقص من وزارة الداخلية: نوجّه تحية إلى الجنود والضباط المجهولين أي الصحافيين والإعلاميين الذين يعملون على ايصال الخبر

LBCI
أخبار لبنان
10:40

في قرطبا... "عرس الديمقراطية"

LBCI
أخبار لبنان
10:32

في برجا... لائحتان متنافستان

LBCI
أخبار لبنان
10:19

سوء تفاهم وإشكال في جونية... جوان حبيش مُنع من الدخول ونسبة الاقتراع 47%

LBCI
أخبار لبنان
10:18

نسبة الاقتراع تتخطى الثلاثين في المئة في بلدية عين سعادة

LBCI
أخبار لبنان
09:14

العملية الإنتخابية مستمرّة... إليكم الأجواء من أنطلياس

LBCI
أخبار لبنان
09:05

الإنتخابات البلدية والإختيارية... إقبال كبير في العاقورة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:31

الانتخابات البلدية: اليكم النتائج في هذه المناطق..

LBCI
خبر عاجل
15:12

ماكينة لائحة "جبيل أحلى" تعلن فوزها بأعضائها كاملة في الانتخابات البلدية في جبيل

LBCI
اسرار
23:39

أسرار الصحف 5-5-2025

LBCI
أخبار لبنان
16:04

مصلحة الأرصاد الجويّة: أمطار متفرّقة وثلوج ..

LBCI
آخر الأخبار
17:13

فوز لائحة "الأمل والعمل" برئاسة بشير الياس بكامل اعضائها مقابل خسارة الائحة المقابلة برئاسة هادي الحشاش في انتخابات بلدية ميفوق القطارة

LBCI
حال الطقس
01:32

إستقرار تام في الأحوال الجوية بدءا من الثلاثاء...

LBCI
أخبار لبنان
12:24

مع اقفال الصناديق...اليكم نسبة الاقتراع في محافظة جبل لبنان

LBCI
آخر الأخبار
16:45

فوز اللاحة المدعومة من ثنائيّ "أمل" و"حزب الله" مقابل اللائحة المدعومة من القوات والتيار والحزب الشيوعيّ وعدد من المستقلين في بلدة جون في الشوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More