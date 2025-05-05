جاد دميان للـLBCI: مرتاحون لنتائج الإنتخابات في جبل لبنان... وهذا ما قاله عن دير القمر

رأى مسؤول الانتخاب في حزب القوات اللبنانية جاد دميان أن نتائج الانتخابات البلدية والإختيارية على صعيد كل جبل لبنان أظهرت أن محافظة جبل لبنان استعادت تموضعها التاريخي واستعادت لبنانيتها.



وأشار الى أن القوات اللبنانية أحرزت فوزا بالمناطق كافة والمدن حيث كانت هناك معارك سياسية بإمتياز من جونية الى جبيل الى جديدة-البوشرية-السد.



أما في ما يتعلق بدير القمر، فلفت دميان الى أن "المعلومات الأولية تشير الى فوز لائحة التيار الوطني الحر وخرق للائحة النائب جورج عدوان بـ3 مقاعد أقلّه حتّى هذه اللحظة".



وقال: "سننتظر النتيجة النهائية في دير القمر ولكننا مرتاحون للنتائج التي صدرت أمس في الأقضية كافة في محافظة جبل لبنان".