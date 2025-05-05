قائد الجيش استقبل السفير السعودي... وهذا ما جرى بحثه

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري يرافقه الملحق العسكري العميد الركن فواز المطيري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.